2018-06-30T03:38:10+03:00
Политика

«С такими аппетитами и планеты будет мало»: В Госдуме ответили украинским радикалам

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Киев мог бы претендовать на земли, принадлежащие России, Польше и СловакииЛидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Киев мог бы претендовать на земли, принадлежащие России, Польше и СловакииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя недавнее заявление лидера украинских радикалов Олега Тягнибока, «нашедшего» земли Незалежной на территории России, Польши и Словакии, депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что на подобных высказываниях воспитывается поколение украинцев, «уверенное в том, что весь мир должен называться Ukraine».

«С такими аппетитами и целой планеты будет мало», - отметил он.

Депутат добавил, что по мнению украинских националистов, «слово «Украина» должно простираться за пределы нашей Солнечной системы».

«И хотя это всё смешно, но тем не менее таким образом воспитывается новое поколение, уверенное в том, что весь мир должен называться Ukraine», - приводит его слова телеканал RT.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу лидер радикальной националистической партии «Свобода» поведал украинцам, что территория Незалежной в 1921 году была в 1,6 раза больше, чем сейчас. В частности, Тягнибок считает, что сто лет назад Украине принадлежали Брянская область и дальневосточный Зеленый Клин. Кроме того, он заявил, что Россия «украла» культурное наследие его страны – песни Сечевых стрельцов и множество других «украинских произведений».

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