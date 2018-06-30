Погода в Москве на 30 июня 2018 года: в столице ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:08 2018-06-30T07:08:33+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 30 июня 2018 года. Как предупреждают специалисты, в субботу в столице пройдут дожди, местами сильные, а в отдельных районах не исключены гроза и даже град. При этом в городе по-прежнему будет тепло: воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 1 июля, столбики термометров опустятся до +19…+21 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в мегаполисе также не обойдется без осадков: местами возможен сильный, но кратковременный дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, июнь-2018 в Москве был весьма переменчив. Так, еще в конце мая в столице резко похолодало, а пик этого похолодания пришелся как раз на первый день календарного лета. Температура воздуха 1 июня на пять - шесть градусов отставала от нормы. А во второй половине июня в мегаполисе стало по-настоящему жарко: температура уже не отставала, а зашкаливала за климатические нормы на пять - восемь градусов.