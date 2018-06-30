NBC узнал о работах на секретных ядерных объектах в Северной Корее

СЕГОДНЯ 07:53 2018-06-30T07:53:00+03:00

По данным американских спецслужб, есть «абсолютно недвусмысленные свидетельства» того, что Пхеньян пытается обмануть Вашингтон

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Как выяснили зарубежные СМИ, американская разведка уверена в том, что КНДР продолжает работу на секретных ядерных объектах. Более того, по данным спецслужб Соединенных Штатов, за последние месяцы Пхеньян нарастил производство ядерного топлива и ускорил производство ряда компонентов для оружия массового поражения.

Аналитики ЦРУ и других американских профильных ведомств полагают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет ввести Вашингтон в заблуждение о наличии в его стране объектов производства обогащенного урана. При этом руководитель КНДР рассчитывает получить от Америки как можно больше уступок в ходе переговоров по денуклеаризации.

Как рассказал телеканалу NBC неназванный представитель разведслужб США, в настоящее время «нет свидетельств того, что северокорейцы сокращают свои ядерные запасы или же остановили производство». «Есть абсолютно недвусмысленные свидетельства того, что они пытаются обмануть США», - сказал источник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 мая Северная Корея полностью ликвидировала свой ядерный полигон «Пхунгери», подорвав все три испытательные шахты на глазах у иностранных журналистов. А 12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР.