Посол США в Эстонии подал в отставку из-за политики Трампа

СЕГОДНЯ 08:16 2018-06-30T08:16:19+03:00

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Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за негативных высказываний американского президента Дональда Трампа о Евросоюзе и НАТО. Дипломат покинул свой пост в знак протеста против политики нынешнего хозяина Белого дома.

О своем решении руководитель дипломатической миссии Соединенных Штатов в Эстонии объявил в Facebook: хотя дипломат и ограничил доступ к своей странице в социальной сети, изданию Foreign Policy удалось узнать содержание одного из его последних постов. Так, Мелвилл-младший написал: «Для президента говорить, что ЕС был "создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плоха, как НАФТА", не только неверно фактически, но и доказывает мне, что пришло время уходить».

Отметим, Джеймс Д. Мелвилл-младший уже не первый дипломат, уволившийся из-за политика Трампа. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе стало известно, что американский посол в Панаме Джон Фили подал прошение об отставке из-за несогласия с политикой действующего президента США и его администрации.