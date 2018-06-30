2018-06-30T09:07:01+03:00
В мире

Американский комик заявил, что разыграл Трампа по телефону

По словам Джона Мелендеса, он дозвонился до американского лидера, когда тот был на борту своего самолета
Дарья ИВАШКИНА
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Американский стендап-комик Джон МелендесАмериканский стендап-комик Джон МелендесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский стендап-комик Джон Мелендес заявил, что разыграл президента США Дональда Трампа по телефону. По словам шутника, он дозвонился до главы Соединенных Штатов, когда тот был на борту своего самолета, и, представившись сенатором от Демократической партии Робертом Менендесом, поговорил с нынешним хозяином Белого дома о миграционной политике и работе Верховного суда США.

При этом комик очень удивлен тем фактом, что его розыгрыш не был освещен в СМИ. «Мне кажется поразительным, что СМИ совершенно не уделяют внимания тому, что я обманул президента и связался с ним, пока он был на борту номер один», - написал Мелендес в своем микроблоге в Twitter.

Также стендапер отметил, что на то, чтобы связаться с Трампом, ему понадобилось два часа. Причем, как утверждает комик, сначала ему пришлось разговаривать с оператором Белого дома, которому он сказал, что ему срочно нужно обсудить с американским лидером некий законопроект. В конце концов, по словам Джона Мелендеса, ему перезвонил советник и зять Трампа Джаред Кушнер и соединил его с президентом.

Кстати, напомним, недавно жертвой розыгрыша стала депутат Еврокомиссии Ребекка Хармс. Как сообщал сайт kp.ru, европарламентария разыграли от имени главы администрации президента Украины: пранкеры позвонили депутату Еврокомиссии и рассказали ей о готовящемся в незалежной законопроекте о правах представителей ЛГБТ.

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