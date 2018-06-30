2018-06-30T09:27:51+03:00
В мире

Мнучин опроверг сообщения СМИ о желании Трампа вывести США из ВТО

Министр финансов Соединенных Штатов заверил, что нынешние американские власти «сосредоточены на свободной торговле» и стремятся «преодолеть барьеры»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Глава Минфина США Стивен Мнучин прокомментировал ранее появившуюся в зарубежных СМИ информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не раз заявлял сотрудникам своей администрации о намерении вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО). Так, министр финансов Соединенных Штатов заявил, что это «фейковая новость».

«Здесь нет сенсации... Это неверно», - сказал Мнучин.

При этом руководитель американского финансового ведомства заметил, что сообщения о желании Трампа покинуть ВТО являются «преувеличением». По его словам, хозяин Белого дома действительно «обеспокоен по поводу ВТО», однако, как заверил Мнучин, нынешние американские власти «сосредоточены на свободной торговле» и стремятся «преодолеть барьеры».

«Президент всем ясно дал понять, что он обеспокоен по поводу ВТО, считает, что есть несправедливые аспекты. Полагает, что Китай и другие используют ВТО в своих интересах, мы, однако, сосредоточены на свободной торговле. Преодолеть барьеры - вот то, к чему мы стремимся», - сказал глава Минфина США в интервью телеканалу Fox Business Network.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее источник в окружении президента США Дональда Трампа рассказал журналистам о том, что американский лидер неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход Соединенных Штатов из ВТО, так как, по его мнению, партнеры Вашингтона используют правила организации ради своей выгоды.

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