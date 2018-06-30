2018-06-30T10:26:20+03:00
В мире

Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном»*

Между тем глава исламской республики считает, что радикалы «хотят мира»
Дарья ИВАШКИНА
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‍Президент Афганистана Ашраф Гани‍Президент Афганистана Ашраф ГаниФото: REUTERS
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‍Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с запрещенным во многих странах мира, в том числе и в России, радикальным движением «Талибан» и возобновлении военных действий против боевиков. Так, власти страны решили не продлевать режим прекращения огня, изначально введенный по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам.

Между тем Гани считает, что талибы «хотят мира». По его словам, режим прекращения огня подтвердил, что даже радикалы «устали от войны». Также политик заявил о намерении «превратить движение "Талибан" из вооруженной группировки в политическую», передает телеканал Tolo News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 июня глава Афганистана объявил о временном перемирии между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан». Позднее и талибы выступили за трехдневное перемирие: оно началось 15 июня. А двумя днями позже афганское правительство продлило режим прекращения огня, правда, в одностороннем порядке, так как радикалы отказались это делать.

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