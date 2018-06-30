Президент Армении встретился с госсекретарем США в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 10:47 2018-06-30T10:50:00+03:00

‍Ранее на этой неделе Армен Саркисян прибыл в Соединенные Штаты с рабочим визитом

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В субботу, 30 июня, стало известно, что президент Армении Армен Саркисян, который в настоящее время находится в США с рабочим визитом, встретился с американским госсекретарем Майклом Помпео в Вашингтоне.

В частности, в ходе состоявшихся переговоров Саркисян заявил о готовности «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами. «В ходе состоявшейся <…> беседы президент Саркисян сказал, что Армения придает большое значение последовательному развитию армяно-американского партнерства», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армянского лидера.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно приезжал в Россию. При этом глава нашего государства Владимир Путин познакомил его с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Знакомство состоялось в «Лужниках» после матча чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия.