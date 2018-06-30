2018-06-30T11:04:48+03:00
Москва

МЧС продлило до конца 1 июля предупреждение о грозовых дождях и сильном ветре в Москве

Спасатели посоветовали жителям столицы переждать непогоду дома
Дарья ИВАШКИНА
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Неблагоприятные погодные условия в Москве в последнее время не редкостьНеблагоприятные погодные условия в Москве в последнее время не редкостьФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 30 июня, МЧС России продлило экстренное предупреждении о неблагоприятных погодных условиях в Москве до конца воскресенья, 1 июля. Как уточнили в спасательном ведомстве, до конца этой недели в мегаполисе ожидаются дожди с грозами и градом и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

«30 июня с сохранением до конца суток 1 июля 2018 года в связи с прохождением фронтальной зоны по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду», - говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.

При этом спасатели посоветовали москвичам переждать непогоду дома. А тем, кто не сможет этого сделать, МЧСовцы рекомендовали не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кстати, отметим, подобные неблагоприятные погодные условия в Москве в последнее время не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 21 апреля на столицу обрушился настоящий ураган. Порывы ветра в тот день достигали 30 метров в секунду. В итоге в городе были повреждены кровли более 30 домов, упали около 600 деревьев, а также три рекламных щита.

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