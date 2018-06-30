2018-06-30T11:25:12+03:00
Происшествия

В Японии 26 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна «Прапирун»

Жителей юго-западных районов страны предупредили о риске возникновения наводнений и оползней
Дарья ИВАШКИНА
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Жителей юго-западных районов Японии предупредили о риске возникновения наводнений и оползнейЖителей юго-западных районов Японии предупредили о риске возникновения наводнений и оползнейФото: REUTERS
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В Японии более 26 тысяч человек получили от властей рекомендацию эвакуироваться. Дело в том, что из Тихого океана к берегам Страны восходящего солнца движется тайфун «Прапирун»: как ожидается, в воскресенье и понедельник, 1 и 2 июля, он пройдет по юго-западным районам Японии.

Так, о риске возникновения наводнений и оползней из-за сильных дождей предупредили жителей таких японских префектур, как Миядзаки, Оита и Ямагути, сообщает телекомпания NHK. Кроме того, в этих районах ожидается шторм с высотой волн более шести метров.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года из-за тайфуна «Лан» власти Японии предписали эвакуироваться из префектуры Фукусима более 81 тысяче жителей. При этом без ЧП не обошлось: тогда из-за непогоды сухогруз с российской командой на борту выбросило на бетонный волнорез.

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