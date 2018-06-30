Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка

СЕГОДНЯ 12:31 2018-06-30T12:31:11+03:00

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитной поддержки Промсвязьбанка (ПСБ), предлагаемой в качестве помощи его компаниям, попавшим под апрельские санкции США. По некоторым данным, предприниматель отверг предложение финансового учреждения, так как посчитал условия кредитования неприемлемыми.

Причем в российской алюминевой компании «Русал» уже подтвердили эту информацию. «Условия помощи были кабальными, поэтому компания от такой помощи отказалась», - сказали на предприятии ТАСС. Также собеседник агентства уточнил, что другие компании Дерипаски также отказались от помощи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли ряд российских бизнесменов (в том числе и Олег Дерипаска), а также 15 связанных с ними компаний. В результате наш фондовый рынок упал. Акции предприятий, особенно вошедших в американский черный список, рухнули.