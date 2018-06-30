2018-06-30T12:49:33+03:00
Политика

МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире

В Москве прокомментировали ситуацию вокруг газопровода «Северный поток - 2»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток - 2» и звучащие из США требования к европейцам отказаться от участия в этом проекте.

Так, замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире. По его словам, влияние на него геополитических факторов нужно вообще исключить. «Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество», - сказал заместитель министра РИА Новости.

Также Грушко заметил, что в Евросоюзе понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности континент. При этом доля американского сырья в европейском газовом балансе, по словам дипломата, составляет всего около двух процентов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео признался, что Вашингтон уговаривает страны ЕС отказаться от «Северного потока - 2». Как выяснилось, американские власти считают, что газопровод станет новым рычагом давления Москвы на Европу.

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