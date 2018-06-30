2018-06-30T13:04:16+03:00
Политика

Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года

‍Следить за исполнением этого плана будет специальная рабочая группа
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 30 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года.

В документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что руководители федеральных органов власти должны обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий. При этом следить за исполнением всех предписаний будет специальная рабочая группа.

«Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции», - говорится в подписанном главой государства указе.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 июня Путин включил нового главу Счетной палаты Алексея Кудрина в состав антикоррупционного совета. Также в него вошли помощники российского лидера Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков.

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