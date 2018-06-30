2018-06-30T13:36:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе

В нашей команде не имеется травмированных игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сборная России провела предыгровую тренировку перед матчем с Испанией в полном составе.Сборная России провела предыгровую тренировку перед матчем с Испанией в полном составе.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 30 июня, футболисты сборной России провели предыгровую тренировку перед поединком против команды Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Наша команда провела занятие в Новогорске, а не на арене "Лужников".

В последнем перед матчем плей-офф занятие приняли участие все игроки нашей команды. Травмированных и больних к игре с испанцами в составе сборной России не осталось. Все провели занятие в общей группе.

Напомним, что сегодня вечером пройдет в Москве предыгровая тренировка команда Испании. Сама же игра пройдет завтра, 1 июля. Она начнется в 17:00 на стадионе "Лужники". Главным арбитром встречи станет голландец Бьорн Куйперс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»
Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка
Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке
В Японии 26 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна «Прапирун»
МЧС продлило до конца 1 июля предупреждение о грозовых дождях и сильном ветре в Москве
Президент Армении встретился с госсекретарем США в Вашингтоне
Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном»*
ЛНР открыла представительство в Италии
Мнучин опроверг сообщения СМИ о желании Трампа вывести США из ВТО
Американский комик заявил, что разыграл Трампа по телефону
Трамп не исключил, что США могут признать Крым частью России
Частная японская ракета взорвалась сразу после запуска
Посол США в Эстонии подал в отставку из-за политики Трампа
NBC узнал о работах на секретных ядерных объектах в Северной Корее
Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-57
Погода в Москве на 30 июня 2018 года: в столице ожидаются дожди с грозами и сильный ветер
В Пентагоне задумались о выводе американских войск из Германии
«Дулю показать?»: В Киеве признали, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море
Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода селя
Умер художник-мультипликатор Павел Сухих – Хихус
Политолог объяснил, зачем ЕС призвал Россию признать ответственность за гибель МН17
«С такими аппетитами и планеты будет мало»: В Госдуме ответили украинским радикалам
Трамп рассказал, о чем он хочет поговорить с Путиным в Хельсинки