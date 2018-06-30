На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе
В нашей команде не имеется травмированных игроков
Сборная России провела предыгровую тренировку перед матчем с Испанией в полном составе.Фото: REUTERS
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В субботу, 30 июня, футболисты сборной России провели предыгровую тренировку перед поединком против команды Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Наша команда провела занятие в Новогорске, а не на арене "Лужников".
В последнем перед матчем плей-офф занятие приняли участие все игроки нашей команды. Травмированных и больних к игре с испанцами в составе сборной России не осталось. Все провели занятие в общей группе.
Напомним, что сегодня вечером пройдет в Москве предыгровая тренировка команда Испании. Сама же игра пройдет завтра, 1 июля. Она начнется в 17:00 на стадионе "Лужники". Главным арбитром встречи станет голландец Бьорн Куйперс.