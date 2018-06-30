2018-06-30T14:13:00+03:00
Политика

«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции

По мнению спикера Совфеда, европейским странам «не удалось прийти к серьезным договоренностям»
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Совета Федерации прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССпикер Совета Федерации прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко прокомментировала итоги прошедшего ранее на этой неделе саммита ЕС, посвященного вопросам миграции. По мнению политика, участникам встречи так и «не удалось прийти к серьезным договоренностям» по решению миграционной проблемы.

Вообще, как считает сенатор, лидерам европейских стран следует прежде всего разобраться в причинах нашествия беженцев. «Крен обсуждения, по-моему, неверный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых концентрационных лагерей для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло», - сказала Матвиенко.

При этом председатель верхней палаты российского парламента заметила, что в настоящее время средства нужно направлять в Сирию, Ливию, Ирак и Йемен, чтобы прекратить там войну и чтобы беженцы смогли вернуться к себе домой. «Средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины, и эти беженцы вернутся к себе домой на родную землю - вот это надо обсуждать», - подчеркнула Матвиенко в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге после 15-часовых переговоров лидеры стран Евросоюза все-таки достигли соглашения. В частности, они договорились о создании центров контроля мигрантов в Европе.

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