«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко прокомментировала итоги прошедшего ранее на этой неделе саммита ЕС, посвященного вопросам миграции. По мнению политика, участникам встречи так и «не удалось прийти к серьезным договоренностям» по решению миграционной проблемы.
Вообще, как считает сенатор, лидерам европейских стран следует прежде всего разобраться в причинах нашествия беженцев. «Крен обсуждения, по-моему, неверный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых концентрационных лагерей для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло», - сказала Матвиенко.
При этом председатель верхней палаты российского парламента заметила, что в настоящее время средства нужно направлять в Сирию, Ливию, Ирак и Йемен, чтобы прекратить там войну и чтобы беженцы смогли вернуться к себе домой. «Средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины, и эти беженцы вернутся к себе домой на родную землю - вот это надо обсуждать», - подчеркнула Матвиенко в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге после 15-часовых переговоров лидеры стран Евросоюза все-таки достигли соглашения. В частности, они договорились о создании центров контроля мигрантов в Европе.
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