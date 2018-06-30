«Несерьезный флот»: Эксперт прокомментировал заявления Киева о том, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море

СЕГОДНЯ 14:41 2018-06-30T14:44:28+03:00

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что Незалежная рассчитывает получить помощь от патронов из США и НАТО

Изменить размер текста: A A

Вывод украинской стороны о том, что ей нечего противопоставить России в Азовском море — вполне здравая оценка сложившейся ситуации. Такое мнение выразил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Что касается нынешних выводов украинской стороны, то их надо расценивать как трезвоумные: не думаю, что они в данном случае блефовали, говоря о невозможности противостоять России в Азовском море. Да и зачем Украине противостоять России в Азовском море — если она будет строго выполнять все международные правила поведения на море, то никакого противостояния и не нужно», - уверен Баранец.

В этой связи эксперт напомнил о том, что военно-морская группировка РФ в Азовском море была недавно усилена. Но причиной этого стали действия Киева, в том числе пиратский захват российского сейнера «Норд». Кроме того, существует необходимость охраны стратегического объекта - «Крымского моста» через Керченский пролив.

«Это, по сути объективное заявление украинских генералов, вызвано и другим расчетом. Прежде всего это месседж своим патронам американцам и НАТО, для того, чтобы они помогли хотя бы каким-нибудь военно-морским старьем», - добавил военный обозреватель.

По его словам, «украинский плач» констатирует очевидный факт — на море Украина выглядит очень неприглядно, и в Киеве это прекрасно понимают.

«Те ошметки флота, которые базируются в районе Одессы и в других местах, сами украинские моряки называют несерьезным флотом», - отметил Баранец.

Как сообщал сайт «КП», ранее замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что военно-морскому нечего противопоставить России в Азовском море, разве что «показать дулю».

Еще ранее бесспорное превосходство РФ в Азовском море отметили украинские пограничники.