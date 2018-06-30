2018-06-30T15:26:42+03:00
Политика

Чижов рассказал, какое действие окажет решение саммита ЕС по санкциям на минские соглашения

При этом постпред России при Евросоюзе заметил, что юридическое решение о продлении ограничений примет Совет ЕС в июле
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧижовПостоянный представитель России при ЕС Владимир ЧижовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал политическое решение о продлении антироссийских санкций, принятое на прошедшем 28-29 июня саммите Евросоюза. Как заметил дипломат, это решение окажет негативное действие на процесс реализации минских соглашений.

«Сразу скажу, какой эффект это будет иметь с точки зрения имплементации минских соглашений - отрицательный. Стимула что-либо делать у Киева не было, и теперь нет со стороны как участников "нормандского формата" от ЕС (ФРГ и Франции), так и всего Европейского союза в целом», - цитирует Чижова ТАСС.

При этом постпред нашей страны отметил, что юридическое решение о продлении ограничительных мер в отношении РФ еще только предстоит принять Совету ЕС в июле.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, лидеры стран Евросоюза на прошедшем в Брюсселе 28-29 июня саммите приняли решение продлить антироссийские экономические санкции. Тогда в ходе дискуссии канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон коротко проинформировали остальных участников встречи о ходе реализации минских соглашений: было сказано, что никаких изменений нет, поэтому продление санкций и было одобрено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки
«Несерьезный флот»: Эксперт прокомментировал заявления Киева о том, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море
«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции
Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»
На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе
Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка
Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке