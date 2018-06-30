2018-06-30T16:58:35+03:00
Спорт

СМИ: ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения во время ЧМ-2018

Легендарный аргентинский футболист позволил себе показать неприличный жест во время игры национальной сборной с командой Нигерии
Денис СУХОВ
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Фото: Carl Recine/REUTERSФото: Carl Recine/REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) прекратила выплачивать легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне гонорары, которые он получал за посещения игр Чемпионата мира по футболу.

По данным издания Diario Correo, в федерации весьма недовольным эпатажным поведением Марадоны на стадионах, где великий аргентинец болеет, не щадя себя и окружающих.

Во вторник в Санкт-Путербурге сборная Аргентины обыграла команду Нигерии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала, где встретится с французскими футболистами.

Чемпион мира 1986 года наблюдал за игрой из вип-ложи стадиона на Крестовском острове и в ходе телетрансляции неоднократно демонстрировал на камеру бурные эмоции. Когда же аргентинец Марко Рохо забил второй гол в ворота сборной Нигерии, Марадона позволил себе показать оскорбительные жесты болельщикам, сидящим на трибунах под ним.

Жест спровоцировал волну критики и горячих обсуждений в сети. Вдобавок к этому, ФИФА решила наказать Марадону за постыдное поведение и прекратит сотрудничество с ним в рамках программы «Легенды футбола». В качестве ее участника, аргентинец получал 13 тысяч долларов за каждый посещенный матч, а также компенсацию расходов на перелет и проживание.

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