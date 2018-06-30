2018-06-30T17:48:43+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Испании назвал Россию трудным соперником по 1/8 финала

Фернандо Йерро поделился наблюдениями о команде Станислава Черчесова
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фернандо Йерро - главный тренер сборной Испании.Фернандо Йерро - главный тренер сборной Испании.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники" состоится исторический матч. Россия будет играть с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. Наша команда пробилась туда впервые с 1986 года. Но тогда была сборная СССР, а как российская сборная - первый раз сыграет в плей-офф. Наставник испанцев Фернандо Йерро охарактеризовал российскую сборную:

- Сборная России - трудный соперник, который зарекомендовал себя на этом турнире с лучшей стороны. У них хорошая физическая форма и в этих играх, тем не менее, мы нашли как остановить эту сборную. Мы видели высокий прессинг у России в матче в Санкт-Петербурге и нам теперь нужно быть бдительными, если они поменяют схему игры. Но мы не можем же влезть в голову тренера сборной России.

Напомним, что игра Испания - Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Она начнется в 17:00 по московскому времени.

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