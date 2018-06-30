2018-06-30T17:54:59+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Испании заявил, что не может представить во что сыграет Россия

Фернандо Йерро отметил, что каждый раз наши играют по-разному
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро рассказал об игре против России.Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро рассказал об игре против России.Фото: REUTERS
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Сборная России является для испанцев непредсказуемым соперником. Об этом заявил наставник команды Фернандо Йерро на предматчевой пресс-конференции в Москве на стадионе "Лужники".

- Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще, как они сыграют. Мы играли с ними в Петербурге, и они оказывали на нас давление. На этом турнире они уже играли по-другому. Может, они изменят систему, не могу влезть в мозги Станиславу Черчесову, - отметил наставник испанцев.

Матч Испания - Россия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье, 1 июля. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

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