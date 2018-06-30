2018-06-30T18:01:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Давид Сильва: "Нам нужно владеть мячом, наша философия позволяет достигать победы"

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Россией
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Давид Сильва с главным тренером сборной Испании Фернандо Йерро.Давид Сильва с главным тренером сборной Испании Фернандо Йерро.Фото: REUTERS
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Испанская сборная очень внимательно готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против России. Давид Сильва поведал детали того, как испанцы планируют одолеть российскую команду в первом раунде плей-офф.

- Нам нужно владеть мячом. Да, к каждой игре нужно подходить по-разному, ведь все команды разные. Наша философия позволяет нам достигать победы. Не могу рассказывать, что мы обсуждаем в раздевалке. У нас есть противники, а на чемпионате мира каждый противник хочет узнать что-то о другом. Нам нужно оценивать каждую игру перед тем, как ты выходишь на поле. Блистать в каждом матче невозможно, но нужно делать все возможное, - сказал Давид Сильва.

Матч Испания - Россия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" завтра, 1 июля. Он начнется в 17:00 по московскому времени.

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