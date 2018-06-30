2018-06-30T19:19:56+03:00
Политика

Делегация Росавиации провела консультации с коллегами из США по вопросам авиасообщения

Участники беседы обсудили двусторонние проблемы, а также транзитные грузоперевозки
Денис СУХОВ
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Евгений Дитрих. Фото: Алексей Трошкин, mintrans.ruЕвгений Дитрих. Фото: Алексей Трошкин, mintrans.ru
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Делегация Росавиации провела встречу с коллегами из США, на которой обсуждались проблемы авиасообщения и транзитных грузоперевозок американских компаний через территорию РФ.

Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Делегация Росавиации выезжала для осуществления контактов. Это произошло 10 дней назад. Сейчас мы получили документы с приглашениями к дальнейшему обсуждению, документы прорабатываются. На сегодняшний день дата новой встречи пока не определена, мы прорабатываем приглашение на такую встречу», - рассказал Дитрих.

Отвечая на вопрос о том, поднималась ли в ходе беседы тема транзита американских транспортных самолетов через территорию РФ, министр подчеркнул, что «все возможные вопросы» были предварительно обсуждены.

Напомним, проблема в авиасообщении между РФ и США наметилась весной этого года, когда компания «Аэрофлот» - единственная, выполняющая регулярные рейсы между странам — заявила о проблемах с получением американских виз для членов своих экипажей. Впрочем, уже в мае руководство перевозчика отметило значительное улучшение ситуации с визами.

Кроме того, 17 апреля истек срок разрешений на транзит американских грузовых воздушных судов через территорию России. Позже Минтранс РФ продлил разрешения для ряда компаний из США до октября этого года.

В свою очередь правительство США ужесточило требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям - «Аэрофлот», AirBridgeCargo (из группы «Волга-Днепр») и «Якутия».

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