2018-06-30T19:48:26+03:00
Политика

В ДНР подтвердили готовность соблюдать «хлебное перемирие» с 1 июля

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе достигла соглашения о прекращении огня на время сбора урожая
Денис СУХОВ
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В ДНР подтвердили готовность соблюдать «хлебное перемирие» с 1 июляВ ДНР подтвердили готовность соблюдать «хлебное перемирие» с 1 июляФото: REUTERS
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Ополчение Донецкой народной республики подтвердило готовность соблюдать так называемое «хлебное перемирие» в Донбассе, устанавливаемое с 1 июля на время сбора урожая.

Соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто в минувшую среду в Минске контактной группой по урегулирования донбасского конфликта.

«Со своей стороны заверяем о полной готовности соблюдения данного решения и заставим украинское командование придерживаться достигнутого соглашения», - заявил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее, 27 июня, о готовности соблюдать перемирие заявило командование ополчения Луганской народной республики.

Напомним, конфликт в Донбассе между народными республиками и украинскими силовиками продолжается с весны 2014 года. Несмотря на многочисленные попытки установить прочный режим прекращения огня в соответствии с Минскими договоренностями, долговременного перемирия достичь до сих пор не удалось.

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