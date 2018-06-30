«Не сомневался в победе Франции»: Ловчев прокомментировал матч Франция-Аргентина на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 20:19 2018-06-30T20:19:58+03:00

По мнению советского футболиста, латиноамериканская команда устала от ожиданий, которые возложили на нее болельщики

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Советский футболист, Заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» результаты матча Франция-Аргентина в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2018.

«Я почему-то не сомневался в победе Франции. Французы молоды, французы еще не «объелись побед», имеет хорошую атаку, и каждый может что-то сделать. Напротив них — команда, которая устала от ожиданий, к ней, болельщиков, но она уже давно ничего не показывает, откровенно говоря», - отметил Ловчев.

Встреча сборных Франции и Аргентины состоялась 30 июня на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана и завершилась со счетом 4:3 в пользу французских футболистов. Среди подопечных Дидье Дешама голами отличились Антуан Гризман (с пенальти), Бенжамен Павар и дважды — нападающий Килиан Мбаппе.

Аргентинцы порадовали болельщиков голами в исполнении Анхеля Ди Мария, Габриэля Меркадо и уже в компенсированное время ворота французской сборной поразил Серхио Агуэро.

Таким образом сборная Франции продолжит борьбу за главный приз мундиаля в полуфинале, а аргентинские футболисты отправляются домой.