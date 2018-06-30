Порошенко призвал НАТО оценить «самопожертвование» Украины

СЕГОДНЯ 21:44 2018-06-30T22:09:40+03:00

По мнению украинского президента, его страна делает для защиты «свободного мира» больше, чем некоторые из членов Североатлантического альянса

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НАТО должна по достоинство оценить «самопожертвование» Украины на ниве обеспечения региональной и даже мировой безопасности. Такое мнение выразил украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцы четко определились со своей принадлежностью к «семье свободных народов», и теперь их главная задача — уместить свою державу в трансатлантическую систему безопасности. Впрочем, уже сейчас Киев делает для обеспечения международной безопасности больше, чем многие страны-члены НАТО, уверен Порошенко.

«И этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть должным образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть мелконациональным интересам. Это вопрос безопасности всего Свободного мира», - позволил себе пафосное резюме украинский лидер.

Напомним, помимо объективных причин, одним из главных противников сближения Украины и НАТО является Венгрия. В Будапеште уверены, что украинская государственность ослабла настолько, что страна представляет опасность уже не только для самой себя, но и для ближайших соседей.

Отметим, отношения между Будапештом и Киевом дали основательную трещину после того, как власти Украины приняли закон о полном переводе образовательной системы на украинский язык. При этом в полной мере были проигнорированы нужды проживающих в стране нацменьшинств, включая венгров.