Порошенко призвал НАТО оценить «самопожертвование» Украины
НАТО должна по достоинство оценить «самопожертвование» Украины на ниве обеспечения региональной и даже мировой безопасности. Такое мнение выразил украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, украинцы четко определились со своей принадлежностью к «семье свободных народов», и теперь их главная задача — уместить свою державу в трансатлантическую систему безопасности. Впрочем, уже сейчас Киев делает для обеспечения международной безопасности больше, чем многие страны-члены НАТО, уверен Порошенко.
«И этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть должным образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть мелконациональным интересам. Это вопрос безопасности всего Свободного мира», - позволил себе пафосное резюме украинский лидер.
Напомним, помимо объективных причин, одним из главных противников сближения Украины и НАТО является Венгрия. В Будапеште уверены, что украинская государственность ослабла настолько, что страна представляет опасность уже не только для самой себя, но и для ближайших соседей.
Отметим, отношения между Будапештом и Киевом дали основательную трещину после того, как власти Украины приняли закон о полном переводе образовательной системы на украинский язык. При этом в полной мере были проигнорированы нужды проживающих в стране нацменьшинств, включая венгров.
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