Коротченко: Украинский ВПК не способен создавать высокоточное ракетное вооружение

СЕГОДНЯ 22:03 2018-06-30T22:03:03+03:00

Главный редактор журнала «Национальная оборона» усомнился в способности Украины самостоятельно разработать и принять на вооружение противокорабельную крылатую ракету

Изменить размер текста: A A

Украинский военно-промышленный комплекс не обладает достаточным потенциалом для разработки и принятия на вооружение высокоточных систем вооружения, включая крылатые противокорабельные ракеты.

Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

«Что касается сложных, высокоточных систем оружия, Украина их в принципе не способна создавать. Да, периодически проводятся имитации, какие-то там пуски, какие-то демонстрации. Но реально Украина сегодня ничего самостоятельно производить не может и разрабатывать тем более», - считает Коротченко.

По словам эксперта, одной из причин бедственного положения современного украинского ВПК стал разрыв кооперационных связей с российскими предприятиями.

Как сообщал сайт «КП», ранее глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что уже в следующем году Украина создаст «мощную» противокорабельную крылатую ракету, которая призвана стать фактором «психологического давления» на Россию.

Об испытаниях украинской крылатой ракеты собственной разработки стало известно еще в январе. Внешне изделие напоминает советскую противокорабельную крылатую ракету Х-35, первые пуски которой осуществлялись в 80-х годах прошлого века.