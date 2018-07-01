Трамп вновь назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»

СЕГОДНЯ 01:58 2018-07-01T02:14:58+03:00

Глава Белого дома призвал высылать нелегалов из страны без суда и следствия, «а не тратить годы на юридические маневры»

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Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американские иммиграционные законы, назвав их «самыми глупыми в мире» и призвав высылать нелегалов из страны без проволочек.

«Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на юридические маневры. Наши законы самые глупые в мире», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Он добавил, что «республиканцы хотят крепких границ» и не хотят криминала, а демократы, желающие открыть границы, «слабы» по отношению к криминалу.

Трамп неоднократно заявлял о «глупости» американского иммиграционного законодательства. По его мнению, люди, нелегально проникающие в Штаты – это, в основном, преступники.

Ранее сайт kp.ru писал, что с апреля в США реализуется политика «нулевой терпимости» к нелегалам, в результате американские власти разлучили с родителями не менее 2,3 тысячи детей: они содержались отдельно в лагерях для мигрантов.

Позже Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи переселенцев, обязав министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных нелегалов вместе с их детьми.