Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти

СЕГОДНЯ 02:49 2018-07-01T03:21:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Саудовская Аравия не обещала президенту США Дональду Трампу увеличить добычу нефти по его просьбе, на самом деле Эр-Рияд не собирается наращивать нынешние мощности добычи.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Некий «саудовский чиновник высокого ранга» заявил изданию, что королевство не давало Трампу никаких четких обещаний, но заверило американского лидера, что «сможет удовлетворить спрос».

«Саудовская Аравия на самом деле не хотела бы превышать уровень в 11 миллионов баррелей в день и не собирается наращивать текущие мощности добычи. Это дорого», - приводит газета слова другого своего собеседника.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу глава Белого дома поведал в Twitter о своем разговоре с саудовским королем Салманом Аль Саудом и сообщил, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти хотя бы на два миллиона баррелей в сутки. Дескать, «из-за смятения и разлада в Венесуэле и Иране» взлетели мировые цены на «черное золото», нужно исправлять ситуацию.

«Он со мной согласился!» - подчеркнул Трамп в своем сообщении.

Позже саудовские СМИ написали, что лидеры двух стран по телефону обсудили положение на мировом нефтяном рынке, однако о планах увеличить объём добычи не упоминали.