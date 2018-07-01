Умер шведский фармаколог Арвид Карлссон – лауреат Нобелевской премии по медицине

СЕГОДНЯ 04:32 2018-07-01T04:46:45+03:00

Лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон. Фото: Wikipedia

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2000 год Арвид Карлссон умер в возрасте 95 лет

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В субботу, 30 июня, на 96-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2000 год, шведский фармаколог Арвид Карлссон, сообщает агентство TT со ссылкой на Сальгренскую академию.

Доцент академии Агнета Хольменг говорит, что ученый был очень хорошим другом, прекрасным сотрудником и выдающимся исследователем.

«Он был автором нескольких крупных открытий, которые привели к большим изменениям качества жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями», - приводит издание её слова.

СПРАВКА «КП»

Арвид Карлссон родился 25 января 1923 года в шведском городе Упсала, его отец Готфрид Карлссон был историком.

Окончил медицинский факультет Лундского университета, в 1951 году получил степень лиценциата медицины, а спустя какое-то время и доктора, недолго преподавал в том же университете, где учился, а в 1959 перешёл на работу в Гётеборгский.

Нобелевскую премию в 2000 году получил вместе с американскими коллегами Паулем Грингардом и Эриком Канделем за исследование свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона. Их открытия помогли создать новые лекарственные препараты.