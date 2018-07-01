Роналду помог получившему травму Кавани дойти до скамейки запасных

СЕГОДНЯ 05:24 2018-07-01T05:43:52+03:00

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Болельщики всего мира, наблюдавшие за игрой сборных Уругвая и Португалии, были тронуты благородным поступком Криштиану Роналду, который помог Эдисону Кавани добраться до скамейки запасных.

Как писал сайт kp.ru, в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу «Матадор» забил два гола и вывел свою команду в четвертьфинал. Однако через несколько минут сам Кавани получил травму, и ему пришлось покинуть поле.

Роналду помог травмировавшемуся Кавани покинуть поле, приобняв соперникаФото: REUTERS

А на помощь уругвайцу пришел лидер соперников – Роналду. В буквальном смысле подставил товарищеское плечо. Кавани на него оперся и, прихрамывая, ушел с поля.

«Матадор» своим дублем вывел Уругвай в четвертьфинал, а его самого с поля в обнимку вывел португалецФото: REUTERS

Напомним, встреча на сочинском стадионе «Фишт» завершилась победой Уругвая со счетом 2:1. Единственный гол португальцев забил на 55-й минуте Пепе. «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию поединка.

Теперь команда Оскара Табареса в 1/4 финала ЧМ встретится с Францией. Игра состоится в Нижнем Новгороде 6 июля.

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