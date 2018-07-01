Белый дом уточнил заявление Трампа о нефти и Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 06:00 2018-07-01T06:13:17+03:00

Король Салман не обещал президенту США увеличить добычу, а подтвердил, что его страна в состоянии это сделать

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После хвастливого твита Дональда Трампа о том, что он попросил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, и Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд согласился, Белому дому пришлось «корректировать» заявление президента США.

Как уточнила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, король Салман не пообещал увеличить добычу, а подтвердил, что его страна в состоянии это сделать.

«В ответ на оценку президента дефицита на нефтяном рынке король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом на два миллиона баррелей в день, которую оно будет благоразумно использовать при необходимости обеспечить сбалансированность и стабильность рынка в координации с своими партнерами – производителями нефти», - приводит слова Сандерс ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу глава Белого дома поведал в Twitter о своем разговоре с саудовским королем и сообщил, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти хотя бы на два миллиона баррелей в сутки. Дескать, «из-за смятения и разлада в Венесуэле и Иране» взлетели мировые цены на «черное золото», нужно исправлять ситуацию.

«Он со мной согласился!» - подчеркнул Трамп в своем сообщении.

Позже стало известно, что никаких четких обещаний саудовский монарх ему не давал, только заверил американского лидера, что королевство «сможет удовлетворить спрос». На самом же деле Эр-Рияд не собирается наращивать нынешние мощности добычи.