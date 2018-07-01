Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани

СЕГОДНЯ 06:55 2018-07-01T06:55:59+03:00

Эдисон Кавани своим дублем вывел Уругвай в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу Фото: REUTERS

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Футболисты и главный тренер сборной Уругвая очень переживают за своего товарища Эдинсона Кавани, получившего травму в матче с Португалией.

Как писал сайт kp.ru, в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу «Матадор» забил два гола и вывел свою команду в четвертьфинал. Однако через несколько минут сам Кавани получил травму, и ему пришлось покинуть поле.

Напомним, встреча на сочинском стадионе «Фишт» завершилась победой Уругвая со счетом 2:1. Единственный гол португальцев забил на 55-й минуте Пепе. «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию поединка.

Теперь команда Оскара Табареса в 1/4 финала ЧМ встретится с Францией. Игра состоится в Нижнем Новгороде 6 июля.