Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани
Тренер команды Оскар Табарес сообщил, что пока неизвестно, насколько серьёзную травму получил футболист
Эдисон Кавани своим дублем вывел Уругвай в четвертьфинал Чемпионата мира по футболуФото: REUTERS
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Футболисты и главный тренер сборной Уругвая очень переживают за своего товарища Эдинсона Кавани, получившего травму в матче с Португалией.
Как писал сайт kp.ru, в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу «Матадор» забил два гола и вывел свою команду в четвертьфинал. Однако через несколько минут сам Кавани получил травму, и ему пришлось покинуть поле.
Напомним, встреча на сочинском стадионе «Фишт» завершилась победой Уругвая со счетом 2:1. Единственный гол португальцев забил на 55-й минуте Пепе. «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию поединка.
Теперь команда Оскара Табареса в 1/4 финала ЧМ встретится с Францией. Игра состоится в Нижнем Новгороде 6 июля.