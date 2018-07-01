2018-07-01T07:55:26+03:00
Политика

В сирийской Думе открылся парк аттракционов

Город постепенно восстанавливается после войны
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Сирия постепенно восстанавливается после войныСирия постепенно восстанавливается после войныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В сирийской Думе, расположенной в Восточной Гуте, открылся детский парк аттракционов.

Как отметил директор объекта Халиль Махмуд Аль Эс, этот парк развлечений был в городе и раньше, просто теперь возобновилась его работа. «Кое-что подремонтировали, наладили. Можно сказать, что мы вернулись в наше довоенное прошлое», - подчеркнул мужчина, добавив, что на следующей неделе в парке появится еще больше аттракционов.

По словам директора парка, в настоящее время местные власти активно помогают вернуть мирную жизнь в Думу, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ в июне президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны. Как тогда заверил политик, у арабской республики достаточно сил на это. Между тем глава САР признал, что восстановление может занять чуть больше времени, чем предполагалось изначально.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России вступили в силу ограничения для «грязных» автомобилей
Из-за «акустических атак» 11 американских дипломатов вернулись из Китая в США
Ученые назвали вызывающие рак продукты
«Меня не съел медведь»: английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ
Погода в Москве на 1 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер
Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани
Меркель обсудила с главой МВД ФРГ решение саммита ЕС по мигрантам
Белый дом уточнил заявление Трампа о нефти и Саудовской Аравии
Роналду помог получившему травму Кавани дойти до скамейки запасных
Умер шведский фармаколог Арвид Карлссон – лауреат Нобелевской премии по медицине
«Закон Яровой» вступил в силу
Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти
Трамп вновь назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»
«Сюрприз»: Российские дипломаты посмеялись над публикацией Times о ЧМ – 2018
Француз за €100 продал комод со всеми своими сбережениями – €180 тысяч