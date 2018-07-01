В сирийской Думе открылся парк аттракционов

СЕГОДНЯ 07:54 2018-07-01T07:55:26+03:00

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В сирийской Думе, расположенной в Восточной Гуте, открылся детский парк аттракционов.

Как отметил директор объекта Халиль Махмуд Аль Эс, этот парк развлечений был в городе и раньше, просто теперь возобновилась его работа. «Кое-что подремонтировали, наладили. Можно сказать, что мы вернулись в наше довоенное прошлое», - подчеркнул мужчина, добавив, что на следующей неделе в парке появится еще больше аттракционов.

По словам директора парка, в настоящее время местные власти активно помогают вернуть мирную жизнь в Думу, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru¸ в июне президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны. Как тогда заверил политик, у арабской республики достаточно сил на это. Между тем глава САР признал, что восстановление может занять чуть больше времени, чем предполагалось изначально.