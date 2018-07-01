2018-07-01T08:15:44+03:00
Здоровье

Ученые назвали вызывающие рак продукты

В частности, эксперты рассказали о вреде красного переработанного мяса
Дарья ИВАШКИНА
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Эксперты рассказали о вреде красного переработанного мясаЭксперты рассказали о вреде красного переработанного мясаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские эксперты составили список продуктов, способных вызывать рак.

В частности, в этот перечень попало красное переработанное мясо (бекон, ветчина или салями). По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневное употребление 50 граммов такого мяса повышает риск возникновения рака кишечника на 18%. А все из-за нитратов и нитритов, с помощью которых производители продлевают срок хранения своей продукции и меняют ее вкусовые качества.

Также в список попал сахар, хотя ученые до сих пор так и не доказали наличие прямой связи между употреблением сладостей и развитием рака. Между тем известно, что злоупотребление продуктами с повышенным содержанием сахара грозит ожирением, которое, в свою очередь, увеличивает риск онкологии, пишет британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества товаров и услуг.

Кроме того, эксперты рассказали о вреде алкоголя и курения. По их данным, спиртные напитки являются причиной возникновения онкологии в 3% случаев, а вот курение повышает риск развития около 15 разновидностей рака.

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