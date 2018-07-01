В России вступили в силу ограничения для «грязных» автомобилей

СЕГОДНЯ 08:38 2018-07-01T08:38:24+03:00

Под действие новых ограничений попадут такие авто, как «Жигули» и «Лада Самара» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время на дорогах появятся новые знаки, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»

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В воскресенье, 1 июля, в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), которая вводит ограничения для неэкологичных авто.

Так, в ближайшие месяцы на дорогах появятся новые знаки, разрешающие проезд автомобилям с двигателями определенного экологического класса. Как ожидается, ограничения будут вводиться местными властями в экологически сложных районах, а под их действие попадут машины с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» (в частности, это такие модели автомобилей, как «Жигули» и «Лада Самара»).

Стоит отметить, что штраф за несоблюдение новых ПДД составит 500 рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года в Правила дорожного движения внесли ряд изменений, касающихся старых машин, электромобилей и движения велосипедистов. Именно тогда местным властям решили дать возможность ограничивать въезд старых авто, например, в исторические центры городов и на улицы, прилегающие к зонам отдыха.