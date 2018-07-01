Пеле поздравил с дублем в ворота Аргентины французского форварда Мбаппе

СЕГОДНЯ 08:55 2018-07-01T08:55:40+03:00

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19-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым за 60 лет тинейджером, который забил два гола на чемпионате мира. С этим достижением юного француза поздравил легендарный бразилец Пеле.

- Поздравляю, Килиан Мбаппе. Два гола в матче чемпионата мира в таком молодом возрасте ставят тебя в хорошую компанию! Удачи в последующих матчах, за исключением игры со сборной Бразилии, - написал Пеле у себя в Твиттере.

Сборная Франции, напомним, одержала волевую победу со счетом 4:3 над Аргентиной в 1/8 финала турнира. Теперь в четвертьфинале команда Дидье Дешама сыграет с Уругваем, который накануне выиграл у Португалии в Сочи со счетом 2:1.