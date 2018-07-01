Футболист, выбивший Аргентину с ЧМ-2018: "Мы хотели остаться в России, чтобы дольше есть вкусные макароны"

СЕГОДНЯ 09:49 2018-07-01T09:49:42+03:00

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Молодой защитник немецкого клуба "Штутгарт" Бенджамин Павар в матче 1/8 финала против команды Аргентины забил классный гол, которы переломил ход игры. А после матча он раскрыл секрет мотивации французской команды на эту встречу, которая прошла в Казани:

- Мы не хотели ехать домой. Мы хотели оставаться в России и есть очень вкусную пасту. Мы хотим как можно дольше есть в России эти очень вкусные макароны! - цитирует Павара пресс-служба ФИФА.

Сборная Франции, напомним, победила в первой игре плей-офф ЧМ-2018 сборную Аргентины со счетом 4:3 и осталась в турнире. Теперь 6 июня сыграет против команды Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2018. Поединок пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 по московскому времени.