КНДР и Южная Корея наладили канал связи между ВМС двух стран
Стало известно, что боевые корабли Северной и Южной Кореи вновь получили возможность связываться друг с другом.
Как заявили в министерстве обороны Республики Корея, Пхеньян и Сеул решили восстановить линию связи между военными судами для координации действий и предотвращения инцидентов в море. Так, пробный сеанс радиосвязи был успешно осуществлен в это воскресенье, 1 июля.
Стоит отметить, что коммуникации между военными моряками двух стран были прерваны более 10 лет назад: еще в мае 2008 года Север перестал отвечать на все звонки своих южных соседей, передает агентство Yonhap.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, о восстановлении линии связи лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились на апрельском межкорейском саммите. По итогам тех двусторонних переговоров была подписана совместная декларация.
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