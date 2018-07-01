Синоптики обещают похолодание в Москве на следующей неделе

СЕГОДНЯ 10:18 2018-07-01T10:18:59+03:00

При этом в столице, как ожидается, сохранится дождливая погода

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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве похолодает: уже ко вторнику, 3 июля, столбики термометров в столице опустятся до +19 градусов, а к вечеру того же дня воздух остынет до +12 градусов.

При этом если грозы, как обещают специалисты центра «Фобос», прекратятся уже в это воскресенье, 1 июля, то вот дождливая погода в ближайшие дни еще сохранится. Как ожидается, облачно и дождливо в мегаполисе будет как минимум до пятницы, 6 июля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 июня, на Москву обрушилась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Причем МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности. Из‐за непогоды даже закрыли городские парки. Кроме того, в целях безопасности жителей столицы был закрыт и Московский зоопарк.

В воскресенье же утром погода в мегаполисе не улучшилась. Ветер в Москве вновь усилился, а также опять прошел сильный дождь с грозой.