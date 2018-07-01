2018-07-01T10:18:59+03:00
Москва

Синоптики обещают похолодание в Москве на следующей неделе

При этом в столице, как ожидается, сохранится дождливая погода
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Москве в ближайшие дни сохранится дождливая погодаВ Москве в ближайшие дни сохранится дождливая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве похолодает: уже ко вторнику, 3 июля, столбики термометров в столице опустятся до +19 градусов, а к вечеру того же дня воздух остынет до +12 градусов.

При этом если грозы, как обещают специалисты центра «Фобос», прекратятся уже в это воскресенье, 1 июля, то вот дождливая погода в ближайшие дни еще сохранится. Как ожидается, облачно и дождливо в мегаполисе будет как минимум до пятницы, 6 июля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 июня, на Москву обрушилась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Причем МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности. Из‐за непогоды даже закрыли городские парки. Кроме того, в целях безопасности жителей столицы был закрыт и Московский зоопарк.

В воскресенье же утром погода в мегаполисе не улучшилась. Ветер в Москве вновь усилился, а также опять прошел сильный дождь с грозой.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
КНДР и Южная Корея наладили канал связи между ВМС двух стран
Футболист, выбивший Аргентину с ЧМ-2018: "Мы хотели остаться в России, чтобы дольше есть вкусные макароны"
Научившийся кричать «гол» кот-болельщик покорил пользователей Instagram
Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма
Пеле поздравил с дублем в ворота Аргентины французского форварда Мбаппе
В России вступили в силу ограничения для «грязных» автомобилей
Из-за «акустических атак» 11 американских дипломатов вернулись из Китая в США
Ученые назвали вызывающие рак продукты
В сирийской Думе открылся парк аттракционов
«Меня не съел медведь»: английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ
Погода в Москве на 1 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер
Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани
Меркель обсудила с главой МВД ФРГ решение саммита ЕС по мигрантам
Белый дом уточнил заявление Трампа о нефти и Саудовской Аравии
Роналду помог получившему травму Кавани дойти до скамейки запасных
Умер шведский фармаколог Арвид Карлссон – лауреат Нобелевской премии по медицине
«Закон Яровой» вступил в силу
Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти
Трамп вновь назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»
«Сюрприз»: Российские дипломаты посмеялись над публикацией Times о ЧМ – 2018
Француз за €100 продал комод со всеми своими сбережениями – €180 тысяч