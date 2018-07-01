В США мужчина с ножом напал на беженцев

СЕГОДНЯ 10:59 2018-07-01T10:59:56+03:00

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В субботу вечером, 30 июня, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на беженцев в американском городе Бойсе, расположенном в штате Айдахо. Как стало известно, преступник ворвался в жилой комплекс, где проживают мигранты, и устроил там кровавую расправу над переселенцами.

По последним данным местной полиции, в результате инцидента пострадали девять человек. Все они получили ножевые ранения и были срочно доставлены в больницу. Причем состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое. «На данный момент мы никого не потеряли, но ранения очень серьезные», - приводит словам представителя местных правоохранительных органов агентство Associated Press.

Что касается нападавшего, то его удалось задержать. Правда, мотивы его поступка пока неизвестны. В настоящее время стражи порядка пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Кстати, отметим, это уже не первое подобное нападение в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года в центре Стокгольма неизвестные напали на мигрантов, протестовавших против высылки из Швеции афганских беженцев. Тогда ранения получили трое переселенцев.