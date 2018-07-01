СЕГОДНЯ 12:35 2018-07-01T12:35:55+03:00

Теперь этот налог составляет 1718 рублей за тысячу штук

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 июля, в России выросли акцизы на сигареты и папиросы. Они поднялись на 10% - с 1562 до 1718 рублей за тысячу штук. При этом адвалорный компонент (вторая составляющая налога на табачную продукцию) осталась на прежнем уровне - 14,5% расчетной стоимости.

Между тем другую подобную продукцию (трубочный, курительный и кальянный табак, сигары, сигариллы и т.д.) нововведения не затронут, так как акцизы на эти виды товаров поднимали совсем недавно - 1 января 2018 года.

А вот следующее повышение акцизов на сигареты запланировано на 1 января 2019 года. Как ожидается, ставка составит 1890 рублей за тысячу штук.

Стоит отметить, что налог на табачную продукцию состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Минздрав выступил с предложением ежегодно повышать акцизы на алкоголь и табак. Однако министерство финансов эту инициативу не поддержало.