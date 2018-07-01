Иран огласил новые меры борьбы с санкциями США

СЕГОДНЯ 12:59 2018-07-01T13:00:13+03:00

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Власти Ирана рассказали о новых мерах борьбы с санкциями США. По словам первого вице-президента исламской республики Эсхака Джахангири, у Тегерана есть программа, которая не позволит Вашингтону свести к нулю покупку иранской нефти зарубежными странами.

Как выяснилось, чтобы противодействовать американским ограничениям, правительство Ирана решило разрешить частному сектору экспортировать черное золото. Ожидается, что, это даст стране возможность продавать нефть на необходимом уровне.

«Мы обсуждали вопрос с дружественными странами и открыли пути по продаже нефти. Сырая нефть будет представлена на внутренней бирже, и частный сектор сможет экспортировать нефть», - цитирует Джахангири агентство Mehr.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией. Этот документ вводил ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций.