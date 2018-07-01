Появилось видео с места захвата заложника в московском магазине

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-01T13:45:04+03:00

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В сети появилось видео с места захвата заложника на севере Москвы. Как стало известно ранее в воскресенье, 1 июля, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники одного из сотрудников магазина «Дикси», расположенного на Большой Академической улице.

Так, на опубликованной записи видно, что в настоящее время район происшествия оцеплен сотрудниками полиции и Росгвардии. Также, судя по кадрам, на место инцидента уже прибыли кареты скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658186" frameborder="0"></iframe> Захват заложника в московском магазине.В продуктовом магазине на севере Москвы выпивший мужчина взял в заложники покупателя. Требует 300 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в воскресенье мужчина с ножом забаррикодировался в магазине «Дикси» на Большой Академической улице. По некоторым данным, он удерживает в заложниках одного из работников торговой организации. При этом из маркета уже удалось эвакуировать нескольких посетителей. В настоящее же время с преступником ведутся переговоры: его уговаривают отпустить заложника и сдаться.