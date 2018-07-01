СЕГОДНЯ 13:49 2018-07-01T13:50:13+03:00

В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу вечером, 30 июня, серьезное ДТП случилось на севере Германии. Неподалеку от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) автобус, который вез 42 ребенка в возрасте от 10-ти до 15 лет в детский лагерь, столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на вызов. От удара автомобиль медиков перевернулся и вылетел в кювет.

По последним данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 46 человек, большинство из которых - дети, пишет Bild.

Как выяснилось чуть позднее, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где и врезался в карету скорой помощи. В тот момент в салоне пассажирского транспорта находились 42 ребенка и пятеро сопровождающих.

Кстати, напомним, в апреле похожее ДТП случилось в Подмосковье. Как сообщал сайт kp.ru, тогда автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной в Пушкинском районе Московской области.