Порошенко снова пообещал поднять украинский флаг над Севастополем

СЕГОДНЯ 14:12 2018-07-01T14:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко поздравил личный состав военно-морских сил (ВМС) страны с профессиональным праздником. При этом он выразил уверенность в том, что в скором будущем незалежной удастся «возродить свою морскую славу». Кроме того, политик дал очередное смелое обещание - поднять украинский флаг над Севастополем.

«Верю, что общими усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», - написал глава незалежной на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, это уже не первое подобное обещание Порошенко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года он заявил о скором возвращении украинского и крымскотатарского флагов в Крым. «Несмотря на трудности, мы все уверены - вскоре наши флаги будут гордо развеваться в Крыму», - сказал тогда глава соседнего государства.

Между тем, напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.