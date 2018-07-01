Израиль усилил свою военную группировку на Голанах тяжелым вооружением

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-01T14:40:18+03:00

В пресс-службе АОИ отметили, что страна будет и впредь придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт

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Армия обороны Израиля усилила свою группировку в приграничном с Сирией регионе на Голанских высотах, перебросив туда дополнительные бронетанковые и артиллерийские подразделения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АОИ.

«После оценки ситуации командованием Северного округа было решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах бронетанковыми и артиллерийскими силами. Подразделения были развернуты сегодня утром в рамках повышения готовности армии перед лицом событий на сирийской части Голанских высот близ границы Израиля», - говорится в сообщении.

Напомним, недалеко от границы с Израилем на Голанах сирийские военные с 18 июня ведут боевые действия против запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» и других террористических формирований.

В АОИ отметили, что продолжат придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт и призвали Дамаск соблюдать двустороннее соглашения о размежевании на Голанах от 1974 года. В частности оно подразумевает создание демилитаризованной зоны в регионе и пребывание там миротворческих сил ООН.

«Израиль и впредь будет придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт, в то же время жестко реагируя на любые случаи нарушения своего суверенитета и создания угрозы гражданскому населению», - подчеркнули в израильской армии.

Напомним, Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года и были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981-м Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет безопасности ООН признал аннексию незаконной.