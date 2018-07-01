The Washington Post: КНДР попытается утаить от США часть своего ядерного арсенала

СЕГОДНЯ 15:06 2018-07-01T15:06:33+03:00

По данным источников издания, северокорейские чиновники ищут способы ввести Вашингтон в заблуждение относительно масштабов своей ядерной программы

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КНДР не намерена полностью избавляться от своего ядерного оружия и попытается ввести США в заблуждение относительно объемов своего арсенала.

Такое мнение выразили источники газеты The Washington Post, знакомые с докладами разведки по итогам прошедшего саммита США-КНДР.

В частности утверждается, что северокорейские чиновники ищут способы утаить от американской стороны реальное число своих ядерных боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне считают, что Вашингтон не располагает информацией о реальном ядерном потенциале КНДР.

Некоторые американские разведчики еще год назад полагали, что Северная Корея располагает примерно 65 ядерными боеголовками, хотя официально Пхеньян декларирует гораздо меньшее число.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американские разведывательные службы сообщил, что секретные военные объекты КНДР продолжают активную работу, и даже увеличили в последние месяцы производство ядерного и ракетного топлива.

Напомним, историческая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали соглашение, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия под гарантии безопасности со стороны США.