Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложника в московском магазине

СЕГОДНЯ 15:26 2018-07-01T15:26:28+03:00

Как выяснилось, ранее подозреваемый уже был судим за имущественные преступления

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Как стало известно, по факту происшествия в магазине «Дикси» на Большой Академической улице на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, дело завели по статье 206 УК РФ («захват заложника»).

«Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("захват заложника") по факту происшествия в одном из московских супермаркетов. На данный момент мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан», - говорится в сообщении московского управления СКР.

Также там отмечается, что личность злоумышленника уже установлена. При этом выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 1 июля, пьяный мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники сотрудницу магазина «Дикси» на Большой Академической улице и забаррикадировался в торговом помещении. Однако вскоре правоохранителям удалось освободить пленницу. Ей оказалась женщина из средней Азии. После инцидента ее увезли на «скорой».