Прокладка «Северного потока - 2» может начаться без западных вложений

СЕГОДНЯ 16:07 2018-07-01T16:07:46+03:00

В компании Nord Stream 2 заявили, что строительство газопровода не будет зависеть от возможных санкций США

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Финансовый директор компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток -2», Пол Коркоран прокомментировал намерение США наложить санкции на предприятия, участвующие в реализации проекта. Так, он заверил, что прокладка газопровода возможна без западных вложений и не будет зависеть от возможных санкций США. По словам финансиста, РФ «имеет высокий запас ликвидности в евро».

«Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для "Газпрома", а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро» - цитирует Коркорана Deutsche Welle.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже не раз выступали против «Северного потока -2» и рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство «Северного потока - 2». Так, буквально на днях в Госдепе заявили, что газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, является «проблемой для Европы и Украины».