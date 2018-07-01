2018-07-01T17:11:52+03:00
Политика

Болтон: Трамп на встрече с Путиным постарается достичь взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном

Переговоры президентов США и России пройдут 16 июля в Хельсинки
Денис СУХОВ
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Советник президента США Джон БолтонСоветник президента США Джон БолтонФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки постарается понять позицию Москвы и разъяснить подходы Вашингтона. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, президент США «хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу (американскую) позицию».

Болтон допустил, что по итогам переговоров могут быть приняты неожиданные и позитивные решения.

«Если из этого последуют прорывные решения - отлично. Однако, честно говоря, ключевой момент в том, что спустя примерно полтора года после начала работы администрации эта встреча пройдет», - добавил помощник президента США в интервью телеканалу Fox News.

Он также подчеркнул, что Трамп не собирается идти на внешнеполитические уступки Москве в преддверии саммита в Хельсинки. Однако Болтон подтвердил, что Трамп поддерживает присоединение Москвы к «Группе семи» и восстановление формата «Большой восьмерки».

В минувший четверг в Кремле сообщили, что встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, повестка переговоров включает ряд очень непростых вопросов, в том числе предстоит комплексное обсуждение сирийского конфликта.

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